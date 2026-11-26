Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, SpaceX'in ABD'nin Texas eyaletinden gerçekleştirdiği roket fırlatmalarında, Meksika hava sahasının kullanımına ilişkin izin ve düzenlemeleri görüşmek üzere Washington yönetimiyle temas kuracaklarını bildirdi.

Başkent Meksiko'da Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Starship roketinin test uçuşunun ardından parçalarının Tamaulipas kıyılarına ulaşması üzerine ABD'li yetkililerle görüşeceklerini söyledi.

(SpaceX'in roket fırlatmaları) Büyükelçilik aracılığıyla iki ülkenin hava sahası otoriteleri arasında bir toplantı düzenlenmesini istediklerini aktaran Sheinbaum, "Meksika hava sahasının kullanım izninin ve fırlatmaların hangi sıklıkta yapılacağının belirlenmesini, gerekirse fırlatma bölgesinin yerinin değiştirilmesini görüşmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ulusal basındaki değerlendirmelerde, Meksika'nın girişiminin yalnızca roket parçalarının ülke kıyılarına ulaşmasıyla sınırlı olmadığı, ülkenin hava sahasının SpaceX tarafından hangi koşullarda kullanılacağının da netleştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Meksika Çevre Koruma Federal Savcılığı (PROFEPA), 13 Kasım'da Texas'taki Starbase üssünden gerçekleştirilen 15. test uçuşu sırasında infilak eden Starship Super Heavy roketinin enkaz parçalarının Tamaulipas'taki Playa Bagdad sahiline ulaşması üzerine bölgede temizlik ve inceleme çalışması başlatmıştı.

Kaynak: AA