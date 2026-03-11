Meksika Devlet Başkanı: Ortadoğu'daki Çatışma Bölgelerinden 1.009 Vatandaşımızı Tahliye Ettik

MEKSİKO, 11 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ortadoğu'daki çatışma bölgelerinden 1.009 Meksika vatandaşının tahliye edildiğini söyledi.

Sheinbaum salı günü düzenlediği basın toplantısında Meksika vatandaşlarının kara yoluyla tahliye edildiğini, tahliye uçuşlarının gerçekleştirildiği ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu belirtti.

Meksika Dışişleri Bakanlığı ise Ortadoğu'daki büyükelçiliklerinin yürüttüğü konsolosluk çalışmalarının, Meksika vatandaşlarının İsrail, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Bahreyn, Lübnan ve Katar'dan tahliyesini kolaylaştırdığını açıkladı.

Bakanlık, çatışmalar sürdüğü sürece Ortadoğu'ya seyahat edilmesinin tavsiye edilmediğini belirterek bölgedeki Meksika büyükelçiliklerinin konsolosluk yardımı ve koruma taleplerine karşı teyakkuz halinde olduğunu da kaydetti.

Kaynak: Xinhua