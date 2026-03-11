Haberler

Meksika Devlet Başkanı: Ortadoğu'daki Çatışma Bölgelerinden 1.009 Vatandaşımızı Tahliye Ettik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ortadoğu'daki çatışma bölgelerinden 1.009 Meksika vatandaşının kara yoluyla tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye işlemleri, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerden gerçekleştiriliyor.

MEKSİKO, 11 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ortadoğu'daki çatışma bölgelerinden 1.009 Meksika vatandaşının tahliye edildiğini söyledi.

Sheinbaum salı günü düzenlediği basın toplantısında Meksika vatandaşlarının kara yoluyla tahliye edildiğini, tahliye uçuşlarının gerçekleştirildiği ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu belirtti.

Meksika Dışişleri Bakanlığı ise Ortadoğu'daki büyükelçiliklerinin yürüttüğü konsolosluk çalışmalarının, Meksika vatandaşlarının İsrail, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Bahreyn, Lübnan ve Katar'dan tahliyesini kolaylaştırdığını açıkladı.

Bakanlık, çatışmalar sürdüğü sürece Ortadoğu'ya seyahat edilmesinin tavsiye edilmediğini belirterek bölgedeki Meksika büyükelçiliklerinin konsolosluk yardımı ve koruma taleplerine karşı teyakkuz halinde olduğunu da kaydetti.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı

Hepimizi ekrana kilitleyen görüntünün perde arkası
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı

AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı