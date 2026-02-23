Albüm: Meksika'da Uyuşturucu Karteli Liderinin Öldürülmesiyle Sokaklar Karıştı

JALİSCO, 23 Şubat (Xinhua) -- Meksika ordusunun ülkenin batısındaki Jalisco eyaletinde düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin kurucusu ve lideri Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü. Oseguera Cervantes, "El Mencho" lakabıyla tanınıyordu.

Üst düzey askeri yetkililer, operasyonun pazar günü Tapalpa belediyesinde gerçekleştirildiğini teyit etti. Pazar günü erken saatlerden itibaren bölgeye yoğun şekilde federal güvenlik güçlerinin sevk edildiği bildirildi.

Oseguera Cervantes'in öldürülmesinin ardından Jalisco ve komşu eyaletlerde yol kapatma ve araç yakma olayları yaşandı. Tamaulipas ve Oaxaca eyaletlerinde de yaşanan benzer olaylar bölge sakinlerinde huzursuzluğa neden oldu.

Kaynak: Xinhua