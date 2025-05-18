Meksika'nın Ulusal Antropoloji Müzesi, Kültürel Mirası ile Öne Çıkıyor
Meksiko'daki Chapultepec Parkı'nda bulunan Ulusal Antropoloji Müzesi, ülkenin tarih öncesi dönemlerden kalma kültürel mirasını sergileyen en büyük ve popüler müzelerinden biri olarak Uluslararası Müzeler Günü'nde dikkat çekiyor.
MEKSİKO, 18 Mayıs (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Chapultepec Parkı'nda yer alan Ulusal Antropoloji Müzesi, ülkenin tarih öncesi dönemlerden kalma kültürel mirasını sergileyen en büyük ve popüler müzelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Uluslararası Müzeler Günü her yıl 18 Mayıs'ta kutlanıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel