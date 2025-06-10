Meksika, Guatemala Sınırını İhlal Eden Polislere Cezai İşlem Yapacak

Meksika, Guatemala Sınırını İhlal Eden Polislere Cezai İşlem Yapacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Guatemalalı yetkililerin bilgisi olmadan sınırı geçen Meksikalı polislerin cezalandırılacağını duyurdu. Olay, 4 kişinin ölümüne neden olan bir kovalamaca sonucunda gerçekleşti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, komşu ülke Guatemalalı yetkililerin bilgisi olmadan sınırı geçen Meksikalı polislerin cezalandırılacağını belirtti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, 4 kişinin ölümüne neden olan bir kovalamaca sırasında Guatemala sınırını ihlal eden polislere değindi.

Chiapas eyaletinde bazı polislerin Guatemalalı yetkililerle temas kurmadan bu ülkenin sınırlarını ihlal ettiğini dile getiren Sheinbaum, bunun kabul edilemez olduğunu ve polislerin cezalandırılacağını söyledi.

Sheinbaum, Guatemala hükümeti ile iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, "Hiçbir şekilde Meksika güvenlik güçleri Guatemala sınırını geçmemeli. Ülke egemenliğine saygı duyulmalı, olayın sorumluları tespit edilip cezalandırılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Guatemala Savunma Bakanı Henry Saenz de polislerin sınırı geçtiğini doğrulayarak, Meksika ile temas halinde olduklarını ve diplomatik kriz istemediklerini ifade etti.

Chiapas eyaletine bağlı Frontera Comalapa kasabasında, 5 Meksikalı polisin öldürülmesinin ardından şüphelileri takip eden Meksikalı güvenlik güçleri, Guatemala sınırını habersizce geçerek 4 kişiyi öldürmüştü.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

Trump açık açık tehdit etti: Ayaklanma olursa devreye sokacağım
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

Halk TV'nin patronu için yakalama kararı
Aksaray'da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu

Saatlerdir haber alınamayan genç, korkunç halde bulundu
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a tokat gibi yanıt

Sınır dışı edilen Greta Thunberg'den Trump'a tokat gibi yanıt
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Avusturya'da 10 kişinin öldüğü okul saldırısı kamerada! Saldırganın kimliği belli oldu

Okul katliamının görüntüleri ortaya çıktı! İşte saldırganın kimliği
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.