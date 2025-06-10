Meksika, Guatemala Sınırını İhlal Eden Polislere Cezai İşlem Yapacak

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, komşu ülke Guatemalalı yetkililerin bilgisi olmadan sınırı geçen Meksikalı polislerin cezalandırılacağını belirtti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, 4 kişinin ölümüne neden olan bir kovalamaca sırasında Guatemala sınırını ihlal eden polislere değindi.

Chiapas eyaletinde bazı polislerin Guatemalalı yetkililerle temas kurmadan bu ülkenin sınırlarını ihlal ettiğini dile getiren Sheinbaum, bunun kabul edilemez olduğunu ve polislerin cezalandırılacağını söyledi.

Sheinbaum, Guatemala hükümeti ile iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, "Hiçbir şekilde Meksika güvenlik güçleri Guatemala sınırını geçmemeli. Ülke egemenliğine saygı duyulmalı, olayın sorumluları tespit edilip cezalandırılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Guatemala Savunma Bakanı Henry Saenz de polislerin sınırı geçtiğini doğrulayarak, Meksika ile temas halinde olduklarını ve diplomatik kriz istemediklerini ifade etti.

Chiapas eyaletine bağlı Frontera Comalapa kasabasında, 5 Meksikalı polisin öldürülmesinin ardından şüphelileri takip eden Meksikalı güvenlik güçleri, Guatemala sınırını habersizce geçerek 4 kişiyi öldürmüştü.