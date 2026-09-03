Meksikalı Bakan Çin'i Ziyaret Edecek
BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez, 6-7 Eylül tarihinde Çin'i ziyaret edecek.
BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez, 6-7 Eylül tarihinde Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua