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Uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti

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Meksika'nın güneyindeki La Concordia kasabasında, iki uyuşturucu çetesi arasında çıkan çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti. Çatışmanın Sinaloa karteli ile Chiapas karteli arasında yaşandığı ve uyuşturucu rotasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Meksika basınındaki habere göre, Chiapas eyaletine bağlı Guatemala sınırındaki La Concordia kasabasında, iki çete arasında ağır silahlarla çatışma çıktı.

Olayda taraflardan 19 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 4'ünün Guatemalalı olduğu ortaya çıktı.

SINIR BÖLGELERİ PAYLAŞILAMADI

Eyalet Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, çatışmanın Sinaloa karteli ile Chiapas karteli arasında yaşandığı ve anlaşmazlığın sınır bölgelerindeki uyuşturucu rotasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Güncel

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