Meksika'da Uyuşturucu Baronlarından Cjng Lideri "El Mencho" Öldürüldü... 6 Eyalette Şiddet Dalgası Yaşanırken, Kırmızı Alarm İlan Edildi

(BOGOTA) - Meksika'da, ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronlarından "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in askeri operasyonda öldürüldüğü bildirildi. Operasyon sonrası Jalisco başta olmak üzere birçok eyalette yol kapatma ve kundaklama eylemleri yapıldı.

Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronlarından "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürüldüğü bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, operasyon Guadalajara'ya yaklaşık 130 kilometre mesafedeki Tapalpa kasabasında gerçekleştirildi. Yetkililer operasyonun ayrıntılarına ilişkin henüz kapsamlı açıklama yapmazken, çıkan çatışmada kartel liderinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

El Mencho'nun öldürüldüğü haberinin ardından özellikle Jalisco eyaletinde geniş çaplı şiddet olayları yaşandı. Güvenlik birimleri, kartelin misilleme eylemleri kapsamında çok sayıda yol kapatma, araç ve iş yeri kundaklama olayının meydana geldiğini açıkladı.

Sosyal medya ve yerel basına yansıyan görüntülerde Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilmiş araçlar ve yükselen dumanlar görüldü. Guanajuato'da ise bazı iş yerlerinin yakıldığı bildirildi.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı geçici olarak askıya aldı ve kamu güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye soktu. Ayrıca federal, eyalet ve yerel makamlar arasında ortak bir güvenlik masası oluşturulduğu açıklandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda kent içi yol ve otoyol, kartel bağlantılı yol kapatma eylemleri nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Jalisco'ya bağlı turizm merkezi Puerto Vallarta'dan gelen görüntülerde ise yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı, otobüs terminallerinde silah sesleri ve patlamalar nedeniyle panik yaşandığı görüldü. Yetkililer, güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA