Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Harfuch, FBI Direktörü ile görüştü

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardından FBI Direktörü Kash Patel ile görüştü.

Harfuch, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, FBI Direktörü Patel ile başkent Meksiko'da bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede, iki ülkeyi etkileyen şiddet olaylarından sorumlu olanların yakalanmasına yönelik koordineli operasyonların yapıldığını vurgulayan Harfuch, "İki ülkenin yararına koordineli çalışmaların sürdürülmesi, egemenlik ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilerek devam edeceği konusunda mutabık kalındı." ifadesini kullandı.

Harfuch, toplantıların saygı çerçevesinde gerçekleştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İşbirliği sürdürülecek ve bilgi paylaşımı güçlendirilerek her iki ülkenin güvenliği artırılacak. FBI Direktörü, beraberinde iki öncelikli hedefle birlikte bugün ABD'ye hareket etti: Meksikalı yetkililerce yakalanan yabancı uyruklu bir şahıs ve dün ABD Büyükelçiliği'ne giderek kendi rızasıyla teslim olan bir Kanada vatandaşı."

Ne olmuştu?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 55 kişi hayatını kaybetmişti.

El Mencho'ya atfedilen en önemli olaylardan biri, Haziran 2020'de Mexico City Emniyet Müdürü olan Omar Hamid Garcia Harfuch'a düzenlenen silahlı saldırı olmuştu. Saldırıda Harfuch yaralanırken, yanındaki 2 polis hayatını kaybetmişti.