- Meksika'da ters yöne giren araç kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı Meksika'da ters yöne giren aracın neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

- Meksika'da ters yöne giren araç kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'da ters yöne giren aracın neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Sonora eyaletinde yer alan San Carlos şehrinde ters yöne giren araç, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Ters yönde ilerleyen aracın sürücüsü, kazada hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. Kaza anı ise trafikteki diğer kişiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.