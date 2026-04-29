Meksika'da suç örgütlerine yönelik operasyonda ölen 2 ABD'li yetkilinin eylemlerine ilişkin soruşturma

Meksika Başsavcılığı, Chihuahua eyaletinde suç örgütlerine yönelik düzenlenen ve ABD'li 2 yetkilinin hayatını kaybettiği operasyonun "ulusal güvenliğe olası suç" teşkil ettiği gerekçesiyle soruşturulacağını duyurdu.

Chihuahua'da yerel makamlarca düzenlenen operasyona müdahale ettiği ve ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) personeli olduğu ileri sürülen ABD'li 2 yetkilinin eylemlerine ilişkin yasal süreç başlatıldı.

Başsavcılık ofisinden yapılan açıklamada, 2 ABD'li ve 2 Meksikalı yetkilinin öldüğü operasyonun ulusal güvenliğe olası suç teşkil ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ulusal güvenliğe karşı suçların tespit edilmesi halinde olaya karışanların sorumlu tutulacağı belirtildi.

Chihuahua Valisi Maru Campos da yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin eyalette "güvenlik görevleri" kapsamında faaliyet gösterdiğinden haberdar olmadığını söyledi.

Chihuahua Eyalet Savcısı Cesar Jauregui Moreno, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, 2 Meksikalı yerel yetkili ve 2 ABD'li büyükelçilik çalışanının, suç örgütlerine ait olduğu belirlenen bir tesise yönelik imha operasyonundan dönerken kamyonlarının uçuruma yuvarlanması sonucu öldüğünü duyurmuştu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 21 Nisan'da, söz konusu operasyonun federal hükümete önceden bildirilmediğini ve bu operasyonun yasa ihlali oluşturup oluşturmadığının soruşturulacağını söylemişti.

New York Times'ın (NYT) haberine göre, ismini vermek istemeyen konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, ölen 2 ABD vatandaşının, CIA personeli olduğunu ileri sürmüştü.