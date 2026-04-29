Meksika'da suç örgütlerine yönelik operasyonda ölen 2 ABD'li yetkilinin eylemlerine ilişkin soruşturma

Meksika Başsavcılığı, Chihuahua eyaletinde suç örgütlerine yönelik düzenlenen ve ABD'li 2 yetkilinin hayatını kaybettiği operasyonun "ulusal güvenliğe olası suç" teşkil ettiği gerekçesiyle soruşturulacağını duyurdu.

Chihuahua'da yerel makamlarca düzenlenen operasyona müdahale ettiği ve ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) personeli olduğu ileri sürülen ABD'li 2 yetkilinin eylemlerine ilişkin yasal süreç başlatıldı.

Başsavcılık ofisinden yapılan açıklamada, 2 ABD'li ve 2 Meksikalı yetkilinin öldüğü operasyonun ulusal güvenliğe olası suç teşkil ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ulusal güvenliğe karşı suçların tespit edilmesi halinde olaya karışanların sorumlu tutulacağı belirtildi.

Chihuahua Valisi Maru Campos da yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin eyalette "güvenlik görevleri" kapsamında faaliyet gösterdiğinden haberdar olmadığını söyledi.

Chihuahua Eyalet Savcısı Cesar Jauregui Moreno, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, 2 Meksikalı yerel yetkili ve 2 ABD'li büyükelçilik çalışanının, suç örgütlerine ait olduğu belirlenen bir tesise yönelik imha operasyonundan dönerken kamyonlarının uçuruma yuvarlanması sonucu öldüğünü duyurmuştu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 21 Nisan'da, söz konusu operasyonun federal hükümete önceden bildirilmediğini ve bu operasyonun yasa ihlali oluşturup oluşturmadığının soruşturulacağını söylemişti.

New York Times'ın (NYT) haberine göre, ismini vermek istemeyen konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, ölen 2 ABD vatandaşının, CIA personeli olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Fener taraftarından Aziz Yıldırım'ı duygulandıran cümle

Taraftarın söylediği karşısında neredeyse ağlayacaktı

İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o

Türkiye'nin konuştuğu dosyada kritik ismi işaret etti: Olayı o çözecek
Derbiye damga vuran Talisca konuştu

Olay adam bekleneni yaptı!

Fener taraftarından Aziz Yıldırım'ı duygulandıran cümle

Taraftarın söylediği karşısında neredeyse ağlayacaktı

Ederson Samandıra'yı da karıştırdı

Durmak bilmiyor! Olay adam Samandıra'yı da karıştırdı
Alacağına karşılık verilen dükkan ipotekli çıkınca, kavgada öldürülmüş

Eski polisin öldürüldüğü olayın nedeni ortaya çıktı