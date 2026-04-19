Haberler

Meksika'da Bir Barda Silahlı Saldırı: En Az 8 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika'nın Morelos eyaletinde bulunan bir barda meydana gelen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MEKSİKO, 19 Nisan (Xinhua) -- Meksika'nın orta kesimindeki Morelos eyaletine bağlı Ayala belediyesinde bir barda meydana gelen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Morelos eyalet savcılığı yaptığı açıklamada, saldırının cumartesi günü ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir barda gerçekleştiğini belirterek, "Adli tıp uzmanları, olay yerinde bulunan 8 cansız beden üzerinde gerekli yasal ve teknik işlemleri yürütmektedir" ifadelerine yer verdi.

Eyalet suç soruşturma birimi müfettişlerinin, olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla delil topladığı ve tanıklarla görüştüğü bildirildi.

Federal yetkililere göre, Jalisco Yeni Nesil Karteli ile bağlantılı suç grupları ve yerel çeteler bölgesel kontrol için rekabet ediyor.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

