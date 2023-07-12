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Meksika'da isimsiz ihbara giden araca bombalı saldırı! 6 polis öldü, 12 polis yaralandı

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Meksika'da aldıkları isimsiz ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin aracına düzenlenen bombalı saldırıda 6 polis öldü, 12 polis yaralandı. Saldırının organize suç örgütü tarafından düzenlendiği belirtildi.

Meksika'nın Jalisco eyaleti Tlajomulco şehrinde, polis aracının geçtiği sırada yola döşenen bomba infilak etti. Bombanın saldırganlar tarafından patlatılması sonucu 6 polis hayatını kaybederken 12 polisin yaralandığı bildirildi.

Jalisco Eyaleti Valisi Enrique Alfaro, olayla ilgili yaptığı açıklamada saldırının organize suç örgütü tarafından düzenlenen bir terör eylemi olduğunu belirtildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderilirken yaralanan polisler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Sağlık görevlileri ayrıca hayatını kaybedenlerden bazılarının cesetlerinin tanınamaz halde olduğunu belirtti.

Meksika'da isimsiz ihbara giden araca bombalı saldırı! 6 polis öldü, 12 polis yaralandı

Polis ekiplerinin gece saatlerinde bölgede birkaç ceset olduğuna dair aldıkları isimsiz ihbar üzerine harekete geçtikleri ve yolda gittikleri sırada ise bombalı saldırıya uğradıkları öğrenildi.

Saldırının sorumlularının yakalanması için, federal yetkililerin de katılımıyla olayla ilgili bir operasyon başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Güncel

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