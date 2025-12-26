Meksika'da Yolcu Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı: 10 Ölü, 32 Yaralı

MEKSİKO, 26 Aralık (Xinhua) -- Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletine bağlı Zontecomatlan belediyesinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Belediye yönetiminin perşembe günü resmi Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kazada hayatını kaybedenlerden birinin çocuk olduğu ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kazadan sağ kurtulanlar ve acil durum ekiplerinin verdiği bilgilere göre kaza, çarşamba günü Conexion adlı şirkete ait otobüsün eyaletin kuzeyindeki zorlu bir yol kesiminde kontrolden çıkması sonucu meydana geldi.

Veracruz Sivil Savunma Sekreterliği de sosyal Facebook üzerinden yaptığı açıklamada yaralıların hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.