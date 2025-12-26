Haberler

Meksika'da Yolcu Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı: 10 Ölü, 32 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika'nın Veracruz eyaletinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Kaza, otobüsün kontrolden çıkması sonucu meydana geldi.

MEKSİKO, 26 Aralık (Xinhua) -- Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletine bağlı Zontecomatlan belediyesinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Belediye yönetiminin perşembe günü resmi Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kazada hayatını kaybedenlerden birinin çocuk olduğu ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kazadan sağ kurtulanlar ve acil durum ekiplerinin verdiği bilgilere göre kaza, çarşamba günü Conexion adlı şirkete ait otobüsün eyaletin kuzeyindeki zorlu bir yol kesiminde kontrolden çıkması sonucu meydana geldi.

Veracruz Sivil Savunma Sekreterliği de sosyal Facebook üzerinden yaptığı açıklamada yaralıların hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
Ünlü futbolcunun Noel paylaşımı takipçilerini kızdırdı

Ünlü futbolcunun paylaştığı bu fotoğraf takipçilerini kızdırdı
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu