Meksika'da Müzisyenler Uyuşturucu Karteli Kurbanı Oldu

Meksika'da Müzisyenler Uyuşturucu Karteli Kurbanı Oldu
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Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde 'Grupo Fugitivo' müzik grubunun 5 üyesi kaybolduktan sonra ölü bulundu. Cesetleri ormanlık alanda bulunan müzisyenlerin şiddete maruz kaldığı ve muhtemelen uyuşturucu kartelleri tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Olayla bağlantılı 9 kişi gözaltına alındı.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde "Grupo Fugitivo" müzik grubunun 5 üyesi, 25 Mayıs'ta kaybolmalarının ardından ölü bulundu.

Meksika basınında yer alan habere göre, Reynosa kentinde kayıp ihbarı yapılan, cesetleri ormanlık alanda bulunan müzisyenlerin şiddetli şekilde darbedildikleri ve yakıldıkları tespit edildi.

Tamaulipas Eyalet Savcısı Irving Barrios, yaptığı açıklamada müzisyenlerin muhtemelen uyuşturucu kartellerinin tetikçileri tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Olayla bağlantılı olarak Cartel del Golfo'nun "Los Metros" fraksiyonuna mensup oldukları değerlendirilen 9 kişi gözaltına alındı.

Müzisyenlerin kaybolmasının ardından aileleri, yetkililere başvurarak yardım talep etmişti. Reynosa Belediyesi önünde protesto düzenleyen aileler, yolu trafiğe kapatmıştı.

Ülkede özellikle "narcocorridos" olarak bilinen ve uyuşturucu kartellerini öven şarkılar seslendiren grupların, suç örgütlerinin hedefi haline geldiği biliniyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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