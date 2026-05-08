Meksika'da muhalefetten ABD'ye iktidar partisini "terör örgütü" ilan etme çağrısı

Meksika'da ana muhalefet partilerinden Kurumsal Devrimci Partinin (PRI) Genel Başkanı Alejandro Moreno, ABD Dışişleri Bakanlığından iktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketini (MORENA) "terör örgütü" ilan etmesini istedi.

PRI Genel Başkanı Moreno, konuya dair dilekçesini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

İktidardaki MORENA ile suç örgütleri arasında bağlantı bulunduğunu öne süren muhalefet lideri Moreno, ABD tarafından iktidar partisinin "terör örgütü" ilan edilmesini istedi.

Moreno, dilekçesinde "Organize suç, MORENA ile ittifak halinde seçim süreçlerine müdahale etmiş, siyasi destek görerek faaliyet yürütmüş ve karşılığında koruma altına alınmıştır." iddiasında bulundu.

İktidar partisinin Meksika'nın en büyük siyasi gücü konumunda olduğunu ve Kongrenin her iki kanadını elinde bulundurduğunu vurgulayan PRI'nın lideri Moreno, 31 eyaletten 24'ünün MORENA tarafından yönetildiğini ve nüfusun yüzde 70'inden fazlasının bu eyaletlerde yaşadığını belirtti.

Moreno, Meksika'da MORENA'nın kurucusu olan eski Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un kazandığı 2018 seçimlerinden itibaren "zorla alıkoyma" ve "siyasi adaylara yönelik şiddet" dahil pek çok şiddet eyleminde artış yaşandığını iddia etti.

Meksika'nın organize suçla bağlantılı siyasi iktidarı normalleştirmeyeceğini savunan Moreno, halkın suçlularla hiçbir bağı bulunmayan temiz yönetime layık olduğunu belirtti.