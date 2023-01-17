Meksika'da minibüs uçuruma yuvarlanınca facia yaşandı: 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
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Meksika'nın kuzeybatısında bir minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Kaza sonrası yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.
Meksika eyaletine bağlı Naucalpan kentindeki otoyolda meydana gelen kazada minibüs, 2 araçla çarpıştıktan sonra uçuruma yuvarlandı. Dehşet kazanın ardından acı bilanço açıklandı.
3 KİŞİ ÖLDÜ 35 KİŞİ YARALANDI
Kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Güncel