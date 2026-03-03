Haberler

Meksika'da mezuniyet töreninde platformun çökmesi sonucu 33 öğrenci yaralandı

Güncelleme:
Meksika'nın başkenti Meksiko'daki İbero-Amerikan Üniversitesi'nde mezuniyet fotoğrafı çekimi sırasında yüksek platformun çökmesi sonucu 33 öğrenci yaralandı. Olayın, platformun yanlış kurulumundan kaynaklandığı bildirildi.

Meksika'da bir üniversitede geleneksel mezuniyet fotoğrafı çekimi sırasında platformun çökmesi sonucu 33 öğrenci yaralandı.

Meksika basınına göre, başkent Meksiko'daki İbero-Amerikan Üniversitesi öğrencilerinden 150 kişi, kep ve cüppeleriyle mezuniyet töreni için toplu fotoğraf çekilmek üzere yüksek platforma çıktı.

Fotoğraf çekimi sırasında metal platformun üst kısmının çökmesi sonucu yaklaşık 100 öğrenci düştü.

Yaralanan 33 öğrenci hastanelere kaldırıldı, diğer öğrencilerin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tribün tipi metal yapının en üstteki iki sırasının yaklaşık 3 metre yükseklikten aniden çöktüğü görüldü.

Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Sekreterliği'nin ilk incelemelerine göre, çökme geçici yapının kurulumundaki bir hatadan kaynaklandı.

Yetkililer, tribünün montajdaki eksiklikler nedeniyle öğrencilerin ağırlığını taşıyamadığını belirtti. İbero-Amerikan Üniversitesi, olayla ilgili kurumsal sorumluluğu üstlendiğini açıkladı.

Üniversite, yaralananlara müdahale edildiğini, 3 öğrencinin hastanede gözetim altında bulunduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.

