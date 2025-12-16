Meksika'da Küçük Uçak Düştü: En Az 6 Ölü
Meksika'nın Toluca kentinde düşen küçük bir uçak kazasında en az 6 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili acil durum ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
TOLUCA, 16 Aralık (Xinhua) -- Meksika'nın Meksiko eyaletinin Toluca kentinde uçak kazasının yaşandığı alanda çalışan acil durum ekipleri, 15 Aralık 2025.
Meksika'nın orta kesimindeki Meksiko eyaletine bağlı San Mateo Atenco Belediyesi'nde pazartesi günü küçük bir uçağın düşmesi sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Arturo Hernandez/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel