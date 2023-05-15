- Meksika'da korkutan hortum: 4 ev hasar gördü

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Puebla eyaletinde meydana gelen hortum, 4 eve hasar verdi.

Meksika'nın Puebla eyaletinde yer alan Serdan şehri yakınlarındaki kırsal bölgede hortum meydana geldi. Bölge halkında paniğe neden olan hortum, çok sayıda ağacı devirerek, 4 eve hasar verdi. Hortumun ardından bölgeye gönderilen yardım ekipleri, olayda can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Hortum anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Görgü tanıkları, hortumun dakikalarca sürdüğünü ve ardından dolu ve sağanak yağışın etkili olduğunu ifade etti.