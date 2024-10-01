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John Kasırgası'nın vurduğu Meksika'da 17 kişi hayatını kaybetti

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Meksika'da etkisini gösteren John Kasırgası'nda 17 kişi yaşamını yitirdi. Normal yağmur seviyelerinin yüzde 80'i kısa sürede yağarak büyük hasara yol açtı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinde John Kasırgası'nın neden olduğu afetler nedeniyle 15 kişinin öldüğünü ifade etti. Oaxaca eyaleti yetkilileri de, eyalette 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer, eyalette normalde bir yılda beklenilen yağmur seviyesinin yaklaşık yüzde 80'inin 23-27 Eylül'de yağdığını belirtti.

MEKSİKA ORDUSU KASIRGADAN ETKİLENEN BÖLGELERE YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRIYOR

Öte yandan Meksika ordusu kasırgadan etkilenen bölgelere yardım malzemeleri ulaştırmaya başladı. Meksika'yı 2023'te Otis Kasırgası vurmuştu. Yaklaşık 900 bin kişinin etkilendiği kasırgada, 50'den fazla kişi hayatını kaybederken büyük hasar meydana gelmişti.

John Kasırgası'nın vurduğu Meksika'da 17 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel

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