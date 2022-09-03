Meksika'da Javier Fırtınası alarmı: Okullar tatil edildi
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Büyük Okyanus'ta oluşan ve Meksika kıyılarına doğru yaklaşan Javier Fırtınası şiddetli yağışlara sebep olurken, bazı şehirlerde eğitime ara verildi.
Büyük Okyanus'ta oluşan ve Meksika kıyılarına doğru yaklaşan Javier Fırtınası şiddetli yağışlara sebep olurken, bazı şehirlerde eğitime ara verildi.
Büyük Okyanus'ta oluşan ve Meksika'nın kuzeybatı kesimlerine doğru yaklaşan Javier Fırtınası sebebiyle Baja California Sur eyaletinin bazı şehirlerinde şiddetli yağışlar etkili oldu. La Paz ve Los Cabos şehirlerinde sağanak yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşanırken, Baja California Sur eyalet yetkilileri, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin açıklanması üzerine La Paz ve Los Cabos şehirlerinde derslere ara verilmesi kararı alındığını duyurdu.