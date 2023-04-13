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Meksika'da çetelerin çatışması sonucu 10 kişi öldürüldü

Meksika'da çetelerin çatışması sonucu 10 kişi öldürüldü

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Meksika'nın Veracruz eyaletinde çeteler arasında çıkan çatışmada, 10 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Veracruz eyaletinde çeteler arasında çıkan çatışmada, 10 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Tihuatlan ve Acontitla kasabalarında, rakip çeteler birbirlerine saldırdı.

Çatışmalarda, taraflardan 10 çete üyesi yaşamını yitirirken, olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.

Yetkililer, çatışmanın organize suç grupları arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığını bildirdi.

Ülkede şiddet olaylarının en çok görüldüğü eyaletlerden olan Veracruz, uyuşturucu kartellerinin güç mücadelesine sahne oluyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

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