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Meksika'da bir hapishanede çıkan isyanda ölen gardiyanlar için cenaze töreni düzenlendi

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Meksika'da Chihuahua eyaletindeki Juarez Cezaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezinde çıkan isyan ve çatışmada hayatını kaybeden 11 gardiyan için cenaze töreni düzenlendi.

Meksika'da Chihuahua eyaletindeki Juarez Cezaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezinde çıkan isyan ve çatışmada hayatını kaybeden 11 gardiyan için cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden gardiyanların yakınları üzüntü yaşadı.

Kaynak: AA / Christian Torres - Güncel

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