Meksika'da bir hapishanede çıkan isyanda ölen gardiyanlar için cenaze töreni düzenlendi Güncel Haberler Meksika'da Chihuahua eyaletindeki Juarez Cezaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezinde çıkan isyan ve çatışmada hayatını kaybeden 11 gardiyan için cenaze töreni düzenlendi. Meksika'da Chihuahua eyaletindeki Juarez Cezaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezinde çıkan isyan ve çatışmada hayatını kaybeden 11 gardiyan için cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden gardiyanların yakınları üzüntü yaşadı. Güncel Kaynak: AA / Christian Torres Sonora Güncel Haberler

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