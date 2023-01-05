Meksika'da bir hapishanede çıkan isyanda ölen gardiyanlar için cenaze töreni düzenlendi
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Meksika'da Chihuahua eyaletindeki Juarez Cezaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezinde çıkan isyan ve çatışmada hayatını kaybeden 11 gardiyan için cenaze töreni düzenlendi.
Meksika'da Chihuahua eyaletindeki Juarez Cezaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezinde çıkan isyan ve çatışmada hayatını kaybeden 11 gardiyan için cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden gardiyanların yakınları üzüntü yaşadı.
Kaynak: AA / Christian Torres - Güncel