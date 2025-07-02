Meksika'da Belediye Başkanı Timsahla Evlendi

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Meksika'nın San Pedro Huamelula kentinde belediye başkanı Victor Hugo Sosa, atalarından kalma bir ritüel kapsamında Güney Amerika'da yaşayan bir timsahla evlendi. Tören sırasında timsaha gelinlik giydirildi ve Sosa, 'Aşk olmadan evlilik olmaz' dedi.

Meksika'nın San Pedro Huamelula kentinin belediye başkanı Victor Hugo Sosa, halkına iyi şans getireceğine inanılan geleneğin bir parçası olarak Güney Amerika'da yaşayan küçük timsahla evlendi.

Sky News'ün haberine göre Sosa, atalarından kalma bir ritüeli yeniden canlandırmak amacıyla "Alicia Adriana" adını verdikleri timsahla evlendi

Habere ilişkin görüntülerde, timsaha gelinlik giydirildiği ve ağzının iple bağlandığı görülüyor.

Belediye Başkanı Sosa, evlenme töreni esnasında "Birbirimizi sevdiğimiz için sorumluluğu kabul ediyorum. Önemli olan budur. Aşk olmadan evlilik olmaz. Prenses kızla evliliğe razıyım." ifadelerini kullandı.

Sosa, nikah töreninin ardından timsahın başını öptü.

Chontal ve Huave yerli grupları arasındaki barışı anmak için 230 yıldır bu bölgede erkek ve dişi timsah arasında evlilikler yapılıyor.

Chontal kralını temsil eden belediye başkanı, iki topluluğun birleşmesini simgeleyen Huave prensesini temsil eden sürüngenle evleniyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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