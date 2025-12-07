Karakolun önünde araç patladı! 3'ü polis 5 kişi feci şekilde can verdi
Meksika'da bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Otomobilin bir karakolun önünde patladığı ve ölenlerden 3'ünün polis olduğu öğrenildi. Polis aracın patlayıcı madde taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için soruşturma başlatırken, basında yer alan iddialara göre araç kimyasal madde yüklü olabilir.
Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ulusal basında yer alan habere göre, eyalete bağlı Coahuayana kasabasında, Ignacio Lopez Rayon Caddesi'ndeki polis karakolunun önünde henüz bilinmeyen nedenle bir araç infilak etti.
ÖLENLERDEN 3'Ü POLİS
Patlamada araçta bulunan 2 kişinin yanı sıra polis karakolunda görevli 3 personelin yaşamını yitirdiği, bazıları ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
PATLAYICI MADDE İDDİASI
Polis yetkilileri, aracın patlayıcı madde taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.
"KİMYASAL MADDE YÜKLÜ OLABİLİR"
Basında yer alan ilk değerlendirmelere göre, patlayan aracın kimyasal madde yüklü olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.