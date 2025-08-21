Meksika, Churubusco Savaşı'nın 178. Yıldönümünü Anma Töreni İle Kutladı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, 20 Ağustos 1847'deki Churubusco Savaşı'nın 178. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine ordunun mensupları katıldı. Törende, ülkeyi savunan kahramanlar anıldı.

MEKSİKO, 21 Ağustos (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen anma törenine katılan Meksika ordusu mensupları, 20 Ağustos 2025.

Meksiko'da, ülkeyi savunan kahramanları anmak amacıyla çarşamba günü Churubusco Savaşı'nın 178. yıldönümünde bir anma töreni düzenlendi. Meksika ordusu, 20 Ağustos 1847'de Meksika-Amerika Savaşı sırasında Churubusco'da ABD ordusunun ilerleyişini engellemek için savaşmıştı. (Fotoğraf: Li Mengxin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
