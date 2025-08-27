Meksika Başkanı Sheinbaum, Dış Müdahalelere Karşı Çıktı

MEKSİKO, 27 Ağustos (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD ile Venezuela arasındaki kısa süre önce yaşanan gerginlik konusunda egemen devletlerin içişlerine yönelik her türlü dış müdahaleye kesinlikle karşı olduğunu yineledi.

Sheinbaum, salı günkü basın toplantısında "Egemen bir ülkenin içişlerine yabancı hükümetlerin müdahalesini asla kabul etmeyeceğiz" dedi. ABD'nin Venezuela kıyılarına savaş gemileri göndermesiyle Karayip Denizi'nde gerilim tırmanmış, ABD söz konusu adımın uluslararası uyuşturucu kartellerine karşı yürüttüğü stratejinin çerçevesinde atıldığını savunmuştu.

Sheinbaum, Meksika'nın dış politikasının, diplomasiye yön veren anayasa ilkeleriyle uyumlu olarak, egemenliğe saygı, halkların kendi kaderini tayin hakkı ve çatışmaların barışçıl çözümü temelinde şekillendiğini vurguladı.

Sheinbaum, "Meksika'nın dış politikası, müdahaleci politikaya 'hayır', halkların kendi kaderini tayin hakkının savunulmasına 'evet' diyor. Her zamanki tutumumuz bu olacaktır" dedi.