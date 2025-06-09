Meksika Başkanı Sheinbaum'dan Göçmen Protestolarına Karşı Şiddetsizlik Çağrısı

Meksika Başkanı Sheinbaum'dan Göçmen Protestolarına Karşı Şiddetsizlik Çağrısı
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Los Angeles'ta düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen protestolar sırasında vatandaşlarına şiddetten uzak durmaları çağrısında bulundu. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan çatışmalara değinerek provokasyonlara kapılmamalarını istedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen protestolara ilişkin vatandaşlarına şiddetten uzak durmaları çağrısında bulundu.

Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Los Angeles'ta yaşayan Meksikalılardan provokasyondan uzak durmasını istedi.

Sheinbaum, güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan çatışmalara değinerek, "Devriye araçlarının yakılması bir direnişten çok provokasyon gibi görünüyor. Şiddet nereden gelirse gelsin kınıyoruz. Meksika halkının provokasyonlara kapılmadan barışçıl kalmalarını ve şiddetten uzak durmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililerden, protestolara katılan Meksikalıların insan haklarına saygı ve adil yargılanma ilkeleri çerçevesinde muamele görmesini talep eden Sheinbaum, bazı Meksika vatandaşlarının gözaltına alındığını belirtti.

Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ise protestolarda en az 42 Meksikalının gözaltına alındığını, bunlardan 4'ünün ülkeye geri döndüğünü bildirdi.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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