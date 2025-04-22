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Meksika, ABD'nin Göçmen Karşıtı Propagandasına Tepki Gösterdi

Meksika, ABD'nin Göçmen Karşıtı Propagandasına Tepki Gösterdi
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin göçmenlere yönelik 'ayrımcı' reklamının ülke televizyonlarında yayımlanmasını eleştirerek, yabancı hükümet propagandasının yasaklanacağı duyurusunda bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin "göçmen karşıtı" reklamının ülke televizyonlarında yayımlanmasının ardından, medyada "yabancı hükümet propagandasının" yasaklanacağını açıkladı.

Mexico News Daily'nin haberine göre Sheinbaum, ABD'nin, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan göçmenlere karşı "ayrımcılık" içeren reklamının Meksika televizyonlarında yayımlanmasını eleştirdi.

Sheinbaum, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in yer aldığı televizyon reklamının "insan onuruna bir saldırı" olduğunu ve göçmenlere yönelik şiddet eylemlerini teşvik ettiğini belirtti.

Ülkedeki televizyon kanallarına, reklamı yayından kaldırma talimatı verdiğini aktaran Sheinbaum, "yabancı hükümetlerin Meksika medyasında propaganda yapmasını" önlemek için yasa hazırlandığını bildirdi.

Hazırlanan yasayla, ülkedeki 2014'te kaldırılan, "radyo ve televizyon kuruluşlarının, yabancı hükümet ve kurumların siyasi, ideolojik ve ticari propagandasını yapmasını yasaklayan" kanun maddesinin tekrar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Meksika'da milyonlarca kişinin önüne çıkan reklamda ABD'li Bakan Noem, "ABD'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan suçlu bir göçmenseniz, bunu aklınızdan bile geçirmeyin. Eğer buraya gelip yasalarımızı çiğnerseniz sizi buluruz. Suçluların ABD'de yeri yok." ifadelerini kullanıyor.

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Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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