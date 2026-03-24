Meksika Devlet Başkanı: ABD ile Küba Arasındaki Gerilime Diplomatik Bir Çözüm Bulunmalı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD ile Küba arasındaki gerilimde şiddet yerine diplomatik kanalların kullanılmasını savundu. Birleşmiş Milletler'in rolüne vurgu yaparak insani yardım göndermeye devam edeceklerini açıkladı.

MEKSİKO, 24 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD ile Küba arasındaki gerilimde barışçıl bir çözümü desteklediklerini belirterek, şiddet ya da işgal yerine diplomatik ve çok taraflı kanalların kullanılmasını savunduklarını söyledi.

Sheinbaum, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Birleşmiş Milletler (BM) gibi çok taraflı kurumların anlaşmazlıkların çözümünde rol oynaması gerektiğini vurguladı. BM'nin aynı zamanda insani yardım göndermesi gerektiğini de ifade etti.

Meksika'nın Küba halkına insani yardım sağlamayı sürdüreceğini belirten Sheinbaum, yardım malzemeleri taşıyan yeni bir geminin pazartesi günü yola çıktığını kaydetti.

Sheinbaum ayrıca, yakıt ve diğer temel kaynakların akışını kısıtlayan Küba'ya yönelik ticari ablukaya karşı olduklarını yineledi.

Kaynak: Xinhua
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi

Dünyanın beklediği haber! Bu iddia doğruysa büyük ses getirir
Haberler.com
500

Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı

Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken İsrail hamlesi
Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu

Beklenen oldu!

Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar

İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Görüntüler bugün Tel Aviv'den! Şehir mahşer yerine döndü

Tel Aviv değil, mahşer yeri
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı

Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken İsrail hamlesi
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı

OnlyFans modeli yıldız ismi fena ifşaladı: Bana...
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar

Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar