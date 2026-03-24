Meksika Devlet Başkanı: ABD ile Küba Arasındaki Gerilime Diplomatik Bir Çözüm Bulunmalı

MEKSİKO, 24 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD ile Küba arasındaki gerilimde barışçıl bir çözümü desteklediklerini belirterek, şiddet ya da işgal yerine diplomatik ve çok taraflı kanalların kullanılmasını savunduklarını söyledi.

Sheinbaum, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Birleşmiş Milletler (BM) gibi çok taraflı kurumların anlaşmazlıkların çözümünde rol oynaması gerektiğini vurguladı. BM'nin aynı zamanda insani yardım göndermesi gerektiğini de ifade etti.

Meksika'nın Küba halkına insani yardım sağlamayı sürdüreceğini belirten Sheinbaum, yardım malzemeleri taşıyan yeni bir geminin pazartesi günü yola çıktığını kaydetti.

Sheinbaum ayrıca, yakıt ve diğer temel kaynakların akışını kısıtlayan Küba'ya yönelik ticari ablukaya karşı olduklarını yineledi.

Kaynak: Xinhua