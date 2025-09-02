Meksika, ABD ile Güvenlik Anlaşmasına Boyun Eğmeden İstekli

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu sorunu ve düzensiz göçmenlerle mücadele politikası kapsamında güvenlik anlaşması yapmaya "boyun eğmemek şartıyla" istekli olduklarını belirtti.

Axios sitesinin haberine göre, Sheinbaum, Ulusal Saray'da yaptığı konuşmada Trump'ın düzensiz göçmen politikası, uyuşturucu kartellerine yönelik adımları ve uyguladığı tarifeleri değerlendirdi.

Sheinbaum, Meksika'nın en düşük tarife oranı olan ülke olduğunu ve birçok ülkeyle işbirliği yaptıklarını söyleyerek bir ticaret anlaşmasıyla daha iyi şartlara erişilebileceğini belirtti.

Sheinbaum, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu ağırlayacaklarını ve Washington ile güvenlik alanında işbirliği için bir anlaşmaya varılacağını ifade ederek, "Bu anlayışın temelinin, ortak sorumluluk, karşılıklı güven, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı ve boyun eğmeksizin işbirliği olduğunu açıkça belirttik." dedi.

ABD'nin, "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine savaş gemileri ile denizaltı göndermiş ve ABD-Venezuela gerilimi artmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, gerilimin tırmandığı bu dönemde, 2-4 Eylül tarihleri arasında Meksika ile Ekvador'a gidecek.

Rubio'nun gündeminde, "uyuşturucu kartellerini çökertmek, fentanil kaçakçılığını durdurmak, yasa dışı göçü sona erdirmek ve kıtaya zarar veren aktörlere karşı koymak" gibi başlıklar yer alacak.