Mekong Nehri'nde Uluslararası Uyuşturucu Mücadelesi

Mekong Nehri'nde Uluslararası Uyuşturucu Mücadelesi
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Çin, Laos, Myanmar ve Tayland kolluk kuvvetleri, Mekong Nehri'nde 154. ortak devriye görevlerini tamamlayarak uyuşturucu suçlarına karşı operasyonlar gerçekleştirdi.

KUNMİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin, Laos, Myanmar ve Tayland kolluk kuvvetleri, Mekong Nehri'nde yürüttükleri 154. ortak devriye görevini cuma günü tamamladı.

Dört gün üç gece boyunca 600 kilometreden fazla su alanını kapsayan ortak devriyeye dört ülkeden 6 gemi ve yaklaşık 200 kolluk görevlisi katıldı.

Perşembe günü kutlanan Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığına Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında nehir boyunca güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere uyuşturucu suçlarına karşı yoğun operasyonlar düzenlendi.

Kolluk kuvvetleri, nehir kıyısındaki köylerde, okullarda ve işletmelerde birçok uyuşturucuyla mücadele kampanyası düzenleyerek 1.000'den fazla bilgilendirme broşürü ve 4.000 eğitim materyali dağıttı.

Çin'de Lancang Nehri olarak bilinen Mekong Nehri, sınır ötesi taşımacılık için hayati önem taşıyan bir su yolu konumunda. Çin, Laos, Myanmar ve Tayland da Aralık 2011'den beri nehirde ortak devriye faaliyetleri yürütüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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