Haberler

Suudi Arabistan'daki trafik kazasında 1 Türk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde meydana gelen trafik kazasında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde meydana gelen trafik kazasında 1 Türk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu İletişim Ateşeliğinden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazasına ilişkin bilgi verildi.

Mekke kentindeki Mahbes garajı yakınlarında bir otobüsün umre ibadetini yerine getirmek için bölgede bulunanlara çarpması sonucu kazanın yaşandığı belirtildi.

Kazada, Abidin Dağköy'ün vefat ettiği, Emine Dağköy ve Birol Yalçın'ın ise yaralandığı ifade edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan Yalçın taburcu edilirken diğer yaralı için ambulans uçak talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Konsolosluk makamlarının olayın ardından ivedilikle harekete geçtiği, gerekli diplomatik ve sağlık süreçlerini başlattığı ve ailelerle irtibat kurulduğu kaydedildi.

Ayrıca olayla ilgili incelemelerin de Suudi Arabistan yetkilileri tarafından yürütüldüğü bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da feci kaza! 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti

2 lise öğrencisi feci şekilde can verdi
Yıkıma gelen polise direnip bıçakla kendisine zarar verdi

Polis ordusunu karşısında görünce bir anda bıçağına sarıldı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Fren yerine gaza bastı iddiası! Hülya Avşar'dan olay kaza açıklaması

Fren yerine gaza bastı iddiası! Hülya Avşar'dan olay kaza açıklaması
İstanbul'da feci kaza! 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti

2 lise öğrencisi feci şekilde can verdi
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
İşte salonun karıştığı Barış Boyun davasında verilen cezalar

İşte salonun karıştığı Barış Boyun davasında verilen cezalar
title