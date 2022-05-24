Meke Gölü karavanlı yabancı turistleri misafir ediyor - Haberler

Karapınar'daki Meke Gölü, karavan ile seyahat eden yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Meke Gölü'nde İsviçreli ve Fransız iki aile kamp yapıyor.

İsviçreli makine mühendisi Emmanuel Stern, eşi Fay Stern ile çocukları 12 yaşındaki Norah ve 8 yaşındaki Sofia, Fransız öğretmen çift Lodie Bonnat ve Alain Ramirez göl kenarında yürüyüş yapıp gün batımını izledi.

Yaklaşık 10 ay önce Güney Afrika'dan dünya turuna çıktıklarını anlatan Emmanuel Stern, " Türkiye'de yaklaşık 2 ay kalacağız. Ağustos'ta İsviçre'ye geri döneceğiz. Türkiye, çok güzel ve misafirperver bir ülke. Meke Gölü'nü internette gördük. Gölün kuruması üzücü. Su kaynaklarının azalması tüm dünyada görülen önemli bir sorun." dedi.