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"Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle Marmaris'e 2 bin 768 turist geldi

'Mein Schiff 5' kruvaziyeriyle Marmaris'e 2 bin 768 turist geldi
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Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", 2 bin 768 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", 2 bin 768 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Rodos Adası'ndan gelen 295 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Alman 2 bin 768 yolcu ve 953 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Marmaris Müzesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Santorini Adası'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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