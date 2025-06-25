Mehteran Birliği Saraybosna'da Coşkulu Konser Verdi

Mehteran Birliği Saraybosna'da Coşkulu Konser Verdi
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Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Mehteran Birliği, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlediği konserde Türk ve Boşnak marşları ile dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi.

Mehteran Birliği, marşlar çalarak Ferhadiye Caddesi'nden konser verecekleri Başçarşı Meydanı'na ulaştı.

Bosna Hersekliler, Türk ve yabancı turistler mehter takımına yoğun ilgi gösterirken birçok kişi de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mehteran Birliği, Başçarşı Meydanı'nda "Genç Osman Marşı", "Sehidski Rastanak (Şehide Ağıt)", "Hücum Marşı" gibi eserlerin yanı sıra Boşnakça eserleri de seslendirdi.

Boşnaklar için önemli bir eser olan Sehidski Rastanak'ın icrası sırasında bazı vatandaşların duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Mehter takımının konseri, dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Zenica, Mostar gibi şehirlerin yanı sıra Ayvaz Dede Şenlikleri'nde de konser verecek.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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