Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: 23 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 23'e yükseldiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

HEM HAVADAN HEM KARADAN ETKİLİ ŞEKİLDE VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu."

23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yapılan son açıklamaya göre; Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından vurulan hedeflerde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23 oldu.

BAKAN GÜLER SINIR HATTINDA

Öte yandan; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.

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