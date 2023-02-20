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Mehmetçik ayakkabısı olmayan vatandaşa botlarını verdi

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Mehmetçik ayakkabısı olmayan vatandaşa botlarını verdi

Milli Savunma Bakanlığı, bir askerin, ayakkabısı olmayan vatandaşa kendi botlarını verdiği görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, bir askerin, ayakkabısı olmayan vatandaşa kendi botlarını verdiği görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın videolu açıklamasında, "Mehmetçik bu millet ve devlet için göz kırpmadan canını vermeye yemin etmiştir. Bu nedenle yolda gördüğü vatandaşımızın ayağında ayakkabı olmadığını görünce kendi botunu vermekten geri durmaz. Kendisine verilen ne varsa asıl sahibinin bu millet olduğunu iyi bilir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Güncel Haberler

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