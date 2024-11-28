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40 ağacın kesildiği iddia edilmişti! Suavi'nin arazisinde inceleme

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatarak durum tespiti yaptı. Yapılan incelemede, bahçede bulunması gereken ağaçların kesildiği ve bazılarının korunmadığı belirlendi.

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sanatçı Mehmet Suavi Saygan'a ait arazide gerçekleştirdiği incelemelerde Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projede yer alan "ağaç rölöve paftası"na göre korunması ve taşınması gereken 40 ağacın kesildiğini belirledi.

İncelemeye göre 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın ise korunması gerekirken yok edildiği tespit edildi. Arazinin kuzeybatısında bulunan park alanında da benzer bir doğa katliamı yaşandığı ortaya çıkarken; alanda bulunan tüm ağaçların kesildiği ve yalnızca bir zeytin ağacının bırakıldığı görüldü.

BELEDİYEYE UYARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yaşanan usulsüzlükler ve tahribatla ilgili detaylı inceleme başlatırken, arazinin imar hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla Bodrum Belediyesi'ne resmi uyarı yazısı gönderdi. Yetkililer, projeye aykırı uygulamaların sorumlularıyla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

SUAVİ'DEN TEPKİ

Yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Suavi, "İşte bu yalan kampanyasını tetikleyen %100 kaçak o 3 katlı yapı ve Belediyenin mahkeme kararıyla ilk yıkım uygulaması. İmar affı diye mantar gibi bittiniz her yerde ve sonra legal iş yapanlara kumpas kurmak öyle mi? Yalan habercilik iğrenç ve seviyesiz bir uygulamadır. Basın etiğiniz, kişiliğiniz ve haysiyetiniz varsa itham ermeden önce muhataplarına, yani bana, müteahhite bir sorun. İkna olmazsanız da gereğini o zaman yapın. Ama bizim cephemizden hepsinin kanıtı da yanıtı da var" ifadelerini kullandı.

Suavi ayrıca "Son olarak; ben o araziyi 2000 yılında satın aldım, yeni değil. 24/25 yıllık mülkiyet. Tescilli, endemik tek ağaç da, imar da yoktu. İmar, 2016-17 gibi geçmiş, haberimiz de yoktu. İnşaat kararımız ise 2 yıllık. Biz orada yaz kış 15 yıl yaşadık. Kızım orda doğdu. Ağaçlar da bizim. Gönül hatırlattı. Bu evler %50 kat karşılığı ortak yapılan evlerdir. Müteahhidi vardır. Biz yalnızca arsa sahibiyiz. Yani; istisna bir durum yok. Süreç sonu oradaki yaşantımız devamlı olmasa da sürecektir. Dedim ya kızımın doğduğu yer orasıdır ve toprağı ile bağı kopmayacaktır" diye yazdı.

40 ağacın kesildiği iddia edilmişti! Suavi'nin arazisinde inceleme
Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTayfur Çoşkun:

Evet Çevreci ve CHP li zihniyet neredesiniz görelim sizi.

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Haber YorumlarıEmrah Tekin:

O kadar orman katliamı yaptınız sanki çok düzgün bir kurum muşsunuz ormanı ağacı çok önemsiyor çok koruyormuş gibi saçma sapan bir durum içine sokmuşsunuz kendinizi devlet kurumu olarak yangınlarda uçak almayan başka bir partinin belediyesi olduğu için yardım göndermeyen bir kurum haline gelmiş ve başka ülkelerin altın aranması için doğa katliamı ağaç katliamı yapan bir Bakanlık ve iktidar .

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Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Kaz dağlarında ağaç kalmadı. Artvin’de ağaç kalmadı. Bodrumda ağaç kalmadı. Antalya’da ağaç kalmadı. İzmir’de ağaç kalmadı. Marmaris’te, fethiyede. Sayamadığım yüzlerde alanda orman kalmadı, ağaç kalmadı. Ne oldu biliyor musunuz? OTEL YAPTILAR. YANDAŞA OTEL İZİNİ VERDİLER, ÇİFTLİK YAPTIRDILAR. SİZ UYUYUN DAHA

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