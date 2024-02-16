Mehmet Öntürk, Belen ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Belen ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Öntürk, Belen ilçesinde mahalle ziyaretleri kapsamında düzenlenen programda, vatandaşlarla buluştu. Daha sonra çarşı esnafıyla bir araya gelen Öntürk, projelerini anlatarak seçimde esnafın desteğini istedi. Öntürk'e ziyaretlerine MHP Hatay İl Başkanı Mehmet Fevzi Altay, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ve partililer eşlik etti.
Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Belen ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Öntürk, Belen ilçesinde mahalle ziyaretleri kapsamında düzenlenen programda, vatandaşlarla buluştu.
Daha sonra çarşı esnafıyla bir araya gelen Öntürk, projelerini anlatarak seçimde esnafın desteğini istedi.
Öntürk'e ziyaretlerine MHP Hatay İl Başkanı Mehmet Fevzi Altay, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ve partililer eşlik etti.