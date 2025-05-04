Mehmet Metiner'den Özgür Özel'e Saldırıya Kınama

Mehmet Metiner'den Özgür Özel'e Saldırıya Kınama
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Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Metiner, toplumsal barışa yapılan bu saldırının herkese bir tokat olduğunu vurguladı.

(İSTANBUL) - Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıyı kınadığını bildirdi.

Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan bu kalleş ve çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Toplumsal barışımıza ve barış sürecine indirilmiş bu tokadı hepimize indirilmiş bir tokat olarak görmeyenleri de kınıyorum. Provokatörler devrede. CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimi en derin üzüntülerimle bildiriyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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