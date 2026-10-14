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Mehmet Görmez, ERÜ İlahiyat Fakültesi konferansında öğrencilerle buluştu

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Mehmet Görmez, ERÜ İlahiyat Fakültesi konferansında öğrencilerle buluştu
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Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Görmez, ERÜ İlahiyat Fakültesi konferansında akademisyen ve öğrencilerle buluştu. Görmez, üniversitelerin bilim üretme ve nitelikli insan yetiştirme amacını vurguladı; program plaket takdimiyle sona erdi.

Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) düzenlenen konferansta akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.

ERÜ İlahiyat Fakültesi tarafından Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen programa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayvaz Cihan, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Prof. Dr. Görmez, üniversitelerin kuruluş amaçlarına değindi.

Görmez, bütün üniversitelerin farklı kuruluş gayeleri bulunduğunu belirterek, tüm yükseköğretim kurumlarının ortak iki temel amacının ise bilim üretmek ve nitelikli insan yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Etkinlik, Prof. Dr. Görmez'e plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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