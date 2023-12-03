Mehmet Fatih Yalçınkaya, Gazze için konser verdi

Sanatçı Mehmet Fatih Yalçınkaya, Vigor Kültür Sanat'ın organizasyonuyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) konser verdi.

Vigor Kültür Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, tüm biletlerin satıldığı "Ay Işığı" konserinden elde edilen konserin geliri, Gazze'de zor durumda kalan insanlara ulaştırılacağı belirtildi.

Yalçınkaya, konserde "Evlerinin Önü Yonca", "Garip Bir Kuştu", "Ay Işığında", "Ötme Bülbül", "Bahça Duvarı", "Seher Vakti", "Kendim Ettim Kendim Buldum", "Ağlama Yar", "Saza Niye Gelmedin" ve "Yaz Demedim" parçalarının yanı sıra "Haberimiz Yok", "Böyle Ayrılık Olmaz", "Sarhoş" ve "Leylim"in arasında olduğu farklı tarzlarda eserlere repertuvarında yer verdi.

Konsere gelen izleyiciler arasında oyuncu Erkan Can, Güven Kıraç ve Bahtiyar Engin yer aldı.

Mehmet Fatih Yalçınkaya, davetliler arasında bulunan Türk halk müziğinin sanatçısı Bedri Ayseli ve şarkıcı Gökhan Keser'i sahnesine konuk ederek de şarkılar seslendirdi.

Yalçınkaya, İsrail'in saldırıları karşısında masum insanların öldürülmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, "Dünyada masum insanlar öldürülmeye devam ediyor. Gazze'deki insanlar çok zor bir durumun içerisinde. Konserimizden elde edilen geliri orada darda kalan insanlara ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.