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Mehmet Erdoğan davası 20 Ocak 2027'ye ertelendi, yurt dışı yasakları sürüyor

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Kilis'te 2009'da kaybolduktan 5 gün sonra cesedi bulunan Mehmet Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin dava görülmeye devam etti. Mahkeme, haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 5 sanığın yurt dışı yasağını sürdürüp duruşmayı 20 Ocak 2027'ye erteledi.

Kilis'te 2009 yılında kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Mehmet Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen ve tutuksuz yargılanan Gülistan T, İbrahim T, Hasan Y, Halil Y. ve Necati D. katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanıkların yurt dışı yasağının devamına karar vererek duruşmayı 20 Ocak 2027'ye erteledi.

Olay

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 2009 yılında Mehmet Erdoğan'ı öldürdükleri iddiasıyla 2023 yılında 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden İbrahim T. ile Halil Y. tutuklanmış, aynı yıl içinde delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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