Mehmet Ceyhan'dan maymun çiçeği uyarısı: Bu 3 semptomdan biri varsa vatandaşlarımız mutlaka bir hekime başvurulmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkede ilk 'maymun çiçeği' vakasının görüldüğünü açıkladı. Koca, "Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı" ifadelerini kullandı.

İLK VAKA İSTANBUL'DA BİR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

İlk vakanın İstanbul'da bir şehir hastanesinde tedavi gördüğü açıklanırken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de ilk vakası tespit edilen maymun çiçeği virüsüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CEYHAN: BİR VAKA VARSA, ETRAFTA MUHTEMELEN BAŞKA VAKALAR DA VARDIR

Maymun çiçeği virüsünün bulaş hızının yüksek olduğunu ve vatandaşların yakın temastan kaçınması gerektiğini belirten Ceyhan, bunun bir salgın olduğunu aktararak "Bir vaka varsa, muhtemelen etrafta başka vakalar da vardır. Bu vakanın yurt dışı kaynaklı olup olmadığının açıklanması gerekir. Ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı gibi belirtiler görülebiliyor. Mutlaka bir hekime başvurulmalı" ifadelerini kullandı.

"DÖKÜNTÜLÜ BÖLGELER BAŞKA İNSANLARDAN UZAK TUTULMALI"

İnsanların özellikle uzun süreli temas ettiği kişilere ve ev ortamının hijyenine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Ceyhan, döküntülerin olduğu bölgelerin de başka insanlardan uzak tutulması gerektiğini belirtti.

VİRÜSÜ GEÇİRENLERE UYARI: KABARCIKLARI SAKIN PATLATMAYIN

Bulaş hızının Covid-19'dan daha yüksek olduğunu aktaran Ceyhan, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi; Virüsü geçirenler bu kabarcıkları patlatmaya kalkışmasınlar. Hastaların yarıya yakını homoseksüel erkekler, bu kişilerin özellikle dikkatli olmaları lazım. Önlenmesi çok kolay bir hastalık değil. Sağlık Bakanlığı'nın bir şema çizmesi lazım. Ancak yine kervanı yolda düzeceğiz belli ki. Bir aşı üretimi için büyük yatırımlar yapmak kimsenin işine gelmeyecektir ve şu an için bunu kitlesel aşılamaya dönüştürmek mümkün değil."