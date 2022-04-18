Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'nın "Salgın bitiyor" yönündeki açıklamalarına sert tepki

Koronavirüs vaka sayılarında Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar sevindirse de uzmanlar yapılan açıklamalara ve rakamlara tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün sosyal medya hesabından, "Gözümüz aydın. 5 binin altını gördük. Yeni vaka sayısı 4 bin 425" açıklamasını yapmıştı. Dün de vaka sayıları daha da gerileyerek 3 bin 268 kişiye kadar düştü. Koca daha önce de "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı 5 bin 609" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

CEYHAN: HER ÜLKE ARAŞTIRMA YAPIYOR ANCAK TÜRKİYE YAPMIYOR

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni varyantlarla birlikte vaka sayısının artacağını belirterek, "Salgın kadere kısmete kaldı. Yeni varyantlar çıkmaya devam ediyor. Her ülke araştırma yapıyor ancak Türkiye yapmıyor. Bu nedenle ülkemizde hangi varyantlar var bilmiyoruz" dedi.

"TEST YAPMA KRİTERLERİ ZORLAŞTIRILDI"

Ceyhan, Türkiye'nin şu an 5. dalgayı yaşadığını söyleyerek, "Salgın düz bir çizgi gibi ilerlemiyor. Vakaların durağanlaştığı dönem oluyor ancak arkasından artış dönemi yaşanıyor. Türkiye'de açıklanan vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor. Test yapma kriterleri zorlaştırıldı. Eski kriterlerdeki gibi test yapılsa bunun 5-10 katı vaka sayısı çıkar" diye konuştu.

"VATANDAŞLAR VAKALARIN DOĞRUYU YANSITMADIĞINI BİLİYOR"

Fahrettin Koca'nın salgın bitiyor yönünde yaptığı açıklamalara tepki gösteren Ceyhan, "Devlet, salgın uzmanı olmadığı için salgın yokmuş gibi ekonomi, sosyal hayat, turizm canlansın diyor. Turizm ve ekonomi canlansın demek yanlış. İnsanlar tedirgin olduğu için canlanamıyor. Vatandaşlar da bu vakaların doğruyu yansıtmadığını biliyor" ifadelerini kullandı.