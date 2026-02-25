İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Güven yeni görevine başladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekiliğinden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mehmet Beşir Güven, göreve başladı. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yapılan karşılama törenine adliye personeli de katıldı.
Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekiliğinden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mehmet Beşir Güven görevine başladı.
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Güven için karşılama töreni düzenlendi.
Törene, Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, başsavcıvekilleri ve adliye personeli katıldı.
Çiçek takdimi yapılan Güner, törenin ardından görevine başladı.
Kaynak: AA / Büşra Alakoyun