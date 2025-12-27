Mehmet Akif şiirleri seslendirildi

BURDUR İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında ' Mehmet Akif Ersoy, Vatan ve Bayrak Sevgisi' temalı şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki etkinliği Vali Tülay Baydar Bilgihan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar ilgiyle izledi.

Etkinlikte Burdur merkez ve ilçelerde görevli öğretmenler tarafından Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Orhan Şaik Gökyay ve Abdülbaki Kömür'ün vatan ve bayrak sevgisini anlatan şiirleri seslendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Dinç de Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri şiirini seslendirdi. Burdur Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrenicilerinin oluşturduğu orkestra tarafından Necip Fazıl Kısakürek ve Mehmet Akif Ersoy'un bestelenen eserleri seslendirildi.

Etkinlik sonunda Vali Tülay Baydar Bilgihan, kent merkezindeki liseler arasında düzenlenen Mehmet Akif Ersoy şiirlerini okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür belgelerini verdi.