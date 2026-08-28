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Tahliye vaadiyle rüşvet: 4 gözaltı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Akif Ersoy'un tahliye ve beraat edilmesi vaadiyle yüksek miktarda para talep edilmesine ilişkin 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Akif Ersoy'un tahliye ve beraat edilmesi vaadiyle yüksek miktarda para talep edilmesine ilişkin 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yapıldı.

Ekipler, başka bir dosya kapsamında Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy hakkında, tahliye ve beraat edilmesi vaadiyle müşteki şahıstan yüksek miktarda para talep edildiğini tespit etti.

Şahıslara yönelik ses ve görüntü kayıt cihazlarıyla gerçekleştirilen teknik takip sonucunda, biri avukat olmak üzere 4 şüphelinin Bayrampaşa'daki bir kafede buluşacağı belirlendi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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